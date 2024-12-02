Англія

Незрозуміла ситуація для египетського вінгера та лідера "червоних".

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (2:0) у матчі АПЛ, а також поділився своїми думками про контракт із "червоними".

"Радий, що нам вдалося виграти цей матч. Ми знали, що Сіті постарається насісти на нас. Атмосфера на Енфілді особлива, я не приймаю її як належне. Я насолоджуюся кожною хвилиною тут. Відчуваю себе як вдома. Це завжди особливе відчуття — забити на Енфілді і виграти матч.

Чесно кажучи, ситуація з контрактом, сидить у моїй голові. Станом на цей момент це моя остання домашня гра проти Манчестер Сіті за Ліверпуль, тож я хотів просто насолодитися нею.

Атмосфера була приголомшливою, і я буду насолоджуватися кожною секундою, проведеною тут. Сподіваюся, ми виграємо чемпіонат, а що далі — буде видно", - наводить слова Салаха Sky Sports.

Нинішнього сезону Салах провів 20 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.