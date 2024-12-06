Англія

Чекаємо новачків у лондонському клубі.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу заявив, що взимку клуб може вийти на трансферний ринок задля придбання в лінію атаки.

"Очевидно, що нам потрібне підсилення в останню третину поля у найближчі трансферні вікна.

Так, трансфер Соланке – це чудово, але ми не повинні його перевантажувати. Звичайно, це питання у нас на порядку денному", – сказав Постекоглу.

В поточному сезоні АПЛ "шпори" забили 28 голів у 14 матчах. Команда перебуває в середині турнірної таблиці АПЛ.