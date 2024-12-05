Україна

Керманич Ворскли висловився про поразку від Шахтаря у рамках УПЛ.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 3:1.

Головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Шахтар перший тайм зіграв, забив три голи, а потім дав нам грати. Було б 0:0, то ми б додали, а так я вдячний хлопцям за гру. Шахтар є Шахтар. Хотілося, щоб була інтрига. Якби забили другий гол ...

Кадрові проблеми? Грудень, хлопці хворіють. Розраховуємо на тих, хто є.

Я подякував хлопцям за другий тайм. Пресингували в якихось моментах, але Шахтар дав нам грати другий тайм", — цитує слова Максимова офіційний сайт Ворскли.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Ворскла ви можете на Football.ua.