Керманич Ворскли висловився про поразку від Шахтаря у рамках УПЛ.
Юрій Максимов, ФК Ворскла
05 грудня 2024, 22:59
У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 3:1.
Головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов поділився враженнями від результату цього протистояння.
"Шахтар перший тайм зіграв, забив три голи, а потім дав нам грати. Було б 0:0, то ми б додали, а так я вдячний хлопцям за гру. Шахтар є Шахтар. Хотілося, щоб була інтрига. Якби забили другий гол ...
Кадрові проблеми? Грудень, хлопці хворіють. Розраховуємо на тих, хто є.
Я подякував хлопцям за другий тайм. Пресингували в якихось моментах, але Шахтар дав нам грати другий тайм", — цитує слова Максимова офіційний сайт Ворскли.
Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Ворскла ви можете на Football.ua.