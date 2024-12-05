Німеччина

Керівництво працює над продовженням контракту німця.

Президент Баварії Герберт Хайнер прокоментував майбутнє атакувального півзахисника Джамала Мусіали.

"Його кар'єра тут ще далека від завершення. Ми робимо все можливе, щоб утримати його в клубі. Джамал – абсолютний універсал. Він став одним з найкращих гравців у світі", — сказав Герберт Хайнер.

Чинний контракт Мусіали з Баварією розрахований до 30 червня 2026 року. Цього сезону німець провів 18 матчів в усіх турнірах, відзначившись 10 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялось, що Мусіала продовжить контракт із мюнхенським клубом до 2029 року..