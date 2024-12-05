Керівництво працює над продовженням контракту німця.
Джамал Мусіала, getty images
05 грудня 2024, 23:40
Президент Баварії Герберт Хайнер прокоментував майбутнє атакувального півзахисника Джамала Мусіали.
"Його кар'єра тут ще далека від завершення. Ми робимо все можливе, щоб утримати його в клубі. Джамал – абсолютний універсал. Він став одним з найкращих гравців у світі", — сказав Герберт Хайнер.
Чинний контракт Мусіали з Баварією розрахований до 30 червня 2026 року. Цього сезону німець провів 18 матчів в усіх турнірах, відзначившись 10 голами та 4 асистами.
Раніше повідомлялось, що Мусіала продовжить контракт із мюнхенським клубом до 2029 року..