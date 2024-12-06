Англія

Клуб із Манчестера вже готується прощатися з бельгійським хавбеком.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в одному із клубів City Football Group. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "містяни" готові запропонувати 33-річному бельгійцю контракт із одним із клубів, що входять до холдингу, коли він вирішить покинути клуб із Манчестера.

Нагадаємо, до складу холдингу входять такі клуби, як Мельбурн Сіті, Нью-Йорк Сіті, Мумбаї Сіті, Монтевідео Сіті Торке, Труа, Ломмела, Палермо та Баї. Також холдинг частково володіє Жироною, Шеньчжень Пен Сіті та Йокогамою.

У той же час, журналіст Джеремі Крос повідомляє, що Інтер Маямі виявляє інтерес до бельгійця. Переговори з гравцем можуть розпочатися вже в січні.

Діючий контракт Де Брюйне розрахований до кінця нинішнього сезону. Він виступає за Ман Сіті з 2015 року.

Цього сезону Де Брюйне провів 11 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.