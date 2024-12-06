Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 грудня 2024 року.
Фулгем - Брайтон, getty images
06 грудня 2024, 09:28
У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем здобув домашню перемогу над Брайтоном.
Головним героєм цієї зустрічі став вінгер "дачників" Алекс Івобі, який зміг відзначитися у ворота "чайок" двома забитими голами.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Брайтон у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Фулгем - Брайтон 3:1
Голи: Івобі, 4, 87, О'Райлі (аг), 79 - Балеба, 56
Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Берге (Куенка, 90), Вілсон (Кінг, 81) — Івобі, Сміт-Роу (Перейра, 71), Нельсон (Траоре, 71) — Муніз (Хіменес, 81)
Брайтон: Вербрюгген — ван Геке (Лемпті, 72), Данк, Жуліо — Віффер (Груда, 86), О'Райлі (Рюттер, 81), Балеба, Еступіньян — Адінгра, Мітома — Педро (Фергюсон, 80)
Попередження: Берге, Перейра — Геке, Геке, Данк