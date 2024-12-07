Англія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підбив підсумки гри з Крістал Пелас. Матч 15-го туру АПЛ завершився нічиєю з рахунком 2:2.

"Ми заробили очко. Ми чудово боролися і двічі відігралися. Це сезон, у якому потрібно терпіти. Подивимося, як складеться ситуація в останній місяць. Ми старалися. Потрібно віддати належне супернику.

Ми не можемо говорити про чемпіонські перегони, коли програємо чотири матчі поспіль і граємо внічию. Ми постараємося зробити так, щоб гравці відновилися. Подивимося протягом останнього місяця.

Я дійсно радий за гравців — вони боролися і зробили все можливе", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті знайшов заміну травмованому Родрі в Валенсії.