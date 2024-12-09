Англія

Англієць продовжує дивувати своєю грою.

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер став автором унікального досягнення в історії англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Opta Sports.

За інформацією джерела, 22-річний англієць реалізував всі 12 пенальті в чемпіонаті Англії — це найкращий 100%-вий показник в історії турніру.

Попереднім рекордсменом за цим показником був колишній півзахисник Манчестер Сіті Яя Туре, який реалізував 11 з 11 пенальті.

Цього сезону Коул Палмер відіграв за Челсі 17 матчів, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.