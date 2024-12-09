Англія

Фантастичний футболіст.

Півзахисник Коул Палмер встановив рекорд лондонського Челсі за результативними діями в АПЛ протягом одного календарного року. Про це повідомляє Opta Sports.

Гравець "синіх" зробив дубль із пенальті на 61-й і 84-й хвилинах матчу з Тоттенгемом у 15-му турі АПЛ.

Таким чином, з початку 2024 року Палмер набрав 38 результативних дій у матчах АПЛ — 25 голів та 13 гольових передач. Він побив рекорд Челсі, встановлений Джиммі Флойдом Гасселбайнком у 2001 році. Тоді нідерландський нападник набрав 36 очок за системою "гол+пас".

Цього сезону Коул Палмер відіграв за Челсі 17 матчів, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.