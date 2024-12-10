Англія

Команда Хулена Лопетегі змогла виграти в одного з аутсайдерів АПЛ.

Відбувся заключний матч 15 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Вест Гем на своєму полі обіграв Вулвергемптон з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли у воротах "вовків" відзначився Томаш Соучек, а через шість хвилин "молотобійці" могли подвоїти перевагу, але арбітр зафіксував офсайд у Мохаммеда Кудуса.

Потім на 69 хвилині Метт Доерті зрівняв цифри на табло, проте команда Хулена Лопетегі швидко відповіла влучним ударом Джаррода Боуена.

Таким чином, Вест Гем набрав 18 очок і займає 14 місце в АПЛ, а у Вулвергемптона дев'ять балів та передостанній, 19 рядок.

Вест Гем — Вулвергемптон 2:1

Голи: Соучек, 54, Боуен, 72 - Доерті, 70.

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Тодібо, 88) — Альварес (Родрігес, 88), Соучек — Кудус (Крессвелл, 88), Солер (Пакета, 64), Саммервілл (Інгз, 73) — Боуен.

Вулвергемптон: Джонстон — Леміна, Буено, Тоті — Семеду, Андре (Бельгард, 62), Гомес (Дойл, 78), Доерті — Кунья, Аїт-Нурі (Гомеш, 86) — Странд Ларсен (Гедеш, 62).

Попередження: Палмьєрі, Фабіанські, Родрігес — Кунья, Доерті, Гомес.