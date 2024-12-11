Англія

Рубен Аморім не вважає англійського форварда незамінимим гравцем.

Нападник і вихованець Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно, оскільки в клубі не розраховують на нього у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові розглянути пропозиції щодо 27-річного англійця вже у майбутнє зимове трансферне вікно, тоді як крайнім терміном для відходу гравця встановлено літо 2025 року.

Зазначається, що новоспечений головний тренер МЮ Рубен Аморім не вважає Рашфорда тим гравцем, якого неможливо замінити, тоді як у клубі також стурбовані образом життя Маркуса поза межами футбольного поля, що неодноразово впливало на його фізичну форму.

Утім, як повідомляється, головною причиною для відходу англійського вінгера є його велика заробітна плата — продаж Рашфорда звільнив би для МЮ значну частину ресурсів у системі дотримання фінансових правил АПЛ та фінансового фейр-плей, що додало б манкуніанцям більше можливостей для маневрування на трансферному ринку.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.