Англієць може переїхати до Мюнхена.
Рашфорд, getty images
26 жовтня 2024, 11:39
Мюнхенська Баварія проявляє зацікавленість у 26-річному нападнику Манчестер Юнайтед Маркусі Рашфорді. Про це повідомляє Teamtalk.
За інформацією джерела, "ротен" хочуть освіжити лінію атаки та серйозно розглядають можливість запрошення 26-річного англійця.
Зазначається, що конкуренцію за Рашфорда Баварії складуть два французьких клуби — ПСЖ та Марсель.
Чинний контракт гравця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 13 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.