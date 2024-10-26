Німеччина

Англієць може переїхати до Мюнхена.

Мюнхенська Баварія проявляє зацікавленість у 26-річному нападнику Манчестер Юнайтед Маркусі Рашфорді. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, "ротен" хочуть освіжити лінію атаки та серйозно розглядають можливість запрошення 26-річного англійця.

Зазначається, що конкуренцію за Рашфорда Баварії складуть два французьких клуби — ПСЖ та Марсель.

Чинний контракт гравця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за МЮ 13 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.