Україна

Головна номінація збірної України від УАФ.

Українська асоціація футболу продовжує підбивати підсумки для збірної України у 2024 році.

У своєму Telegram-каналі УАФ запустила голосування за найкращого гравця національної команди під керівництвом Сергія Реброва.

На нагороду претендують три гравці:

- вінгер Челсі Михайло Мудрик — 12 матчів, два забиті м'ячі та один асист;

- воротар Бенфіки Анатолій Трубін – дев'ять матчів, з яких три на нуль при дев'яти пропущених м'ячах;

- захисник Борнмута Ілля Забарний – 13 із 14 матчів, з яких усі зіграні від стартового до фінального свистка.

Голосування триватиме до 10 грудня, а переможця буде оголошено 13 грудня.

Раніше стало відомо, хто претендує на звання Джокер року в збірній України.