Англія

Пеп висловився про "чорну смугу".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що через епідемію травм його команда опинилась в кризі.

"Зараз у нас більше матчів, ніж будь-коли раніше. Така кількість ігор призводить до великої кількості травм. Саме тому я почав задумуватися про необхідність розширення складу до 25-30 футболістів. Звичайно, для клубу це додаткове фінансове навантаження.

Люди кажуть: "У чому проблема?". Проблема – це календар. Справа не у футболістах, не у фізіотерапевтах, не у тренуваннях, не в тому, як гравці харчуються чи як відпочивають. Справа у розкладі", — зазначив Гвардіола.