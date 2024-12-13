Україна

Тренер не в захваті від жереба відбору на ЧС-2026.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич поділився своїми враженнями від результатів жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026.

За підсумками жеребкування європейського відбору ЧС-2026 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція — Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.

Наставник хорватської збірної, яка є можливим суперником українців, Златко Далич прокоментував результати жеребкування.

"Невдячна справа — коментувати таке незвичне жеребкування, після якого ми не знаємо, із ким насправді будемо грати. Можливо, на перший погляд, на папері група D виглядає більш некомфортною, враховуючи дуже сильну Україну та дві тривалі поїздки до Ісландії й Азербайджану. Але в обох групах є якісні та амбітні команди, які також хочуть потрапити на чемпіонат світу", — сказав Златко Далич.