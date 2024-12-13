Україна

На зображенні Крим не був позначений як територія України.

УАФ надіслала лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимої помилки в зображенні карти України під час трансляції церемонії жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026.

"Звертаємося до вас, аби висловити нашу глибоку стурбованість щодо продемонстрованої 13 грудня 2024 року під час телевізійної трансляції церемонії жеребкування європейського відбору до чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026 року інфографічної карти Європи. На карті з позначенням країн, які не можуть перетинатися, була виділена територія України без АР Крим.

Враховуючи низку офіційних рішень та резолюцій, ухвалених Радою ФІФА та Виконкомом УЄФА починаючи з 2014 року, щодо територіальної цілісності України та захисту футбольних стейкхолдерів нашої країни від загарбницької політики російської терористичної держави, у тому числі щодо Автономної Республіки Крим, наголошуємо, що сьогоднішня версія картографічного зображення України, офіційно презентована ФІФА під час всесвітньої трансляції на багатомільйонну аудиторію по всьому світу, є абсолютно неприйнятною й виглядає як непослідовна позиція ФІФА та УЄФА щодо описаного вище надважливого питання, зважаючи на триваючу руйнівну загарбницьку війну, розв'язану росією проти України у XXI столітті в самому центрі Європи", — зокрема, ідеться в листі.