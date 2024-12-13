Україна

Франція може потрапити до нашої групи відбору.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився своїми враженнями від результатів жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026.

За підсумками жеребкування європейського відбору ЧС-2026 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція — Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.

Наставник французької збірної Дідьє Дешам прокоментував результати жеребкування, повідомляє офіційний сайт ФФФ.

"У нас є сім потенційних суперників, три — в одній групі й чотири — в іншій, усі — із різними стилями гри. Багатьом людям складно зрозуміти процедуру жеребкування. Порівняно з тим, що було раніше, видимість менша, але потрібна адаптація. Ми не збираємося підлаштовуватися у чвертьфіналі Ліги націй, щоб потрапити в групу з п’яти або чотирьох команд", — сказав Дідьє Дешам.