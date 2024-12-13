Англія

Football.ua розповідає про колишнього гравця Ліверпуля, який був цікавим не тільки на полі, а й за його межами.

Від джунглів Зімбабве до слави на Енфілді — неймовірна історія Брюса Гроббелара, легендарного воротаря Ліверпуля!

У цьому відео ми розповімо, як він починав свою кар'єру, служив у спецназі, чому переїхав до Канади та як став головною зіркою Ліверпуля.

Дізнайтеся про його легендарні "ноги-спагетті", поцілунок суперника, тріумфи в Кубку чемпіонів і скандали, які перевернули його життя.

Брюс Гроббелар — це більше, ніж просто воротар. Це ціла епоха у футболі!

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