Англія

Відбувся черговий матч чемпіонату Англії.

У матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на своєму полі здобув вольову перемогу над Астон Віллою з рахунком 2:1.

"Леви" вийшли вперед на 63 хвилині, коли результативним ударом відзначився Джон Дуран.

Однак на 87 хвилині Нікола Міленкович зрівняв цифри на табло, а потім на третій компенсованій хвилині Ентоні Еланга приніс перемогу "лісникам".

Таким чином, Ноттінгем Форест набрав по 28 очок і після 16 турів посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, а у Астон Вілли на три бали менше та шостий рядок.

Ноттінгем Форест - Астон Вілла 2:1

Голи: Міленкович, 87, Еланга, 90+3 — Дуран, 63.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо (Морато, 68), Вільямс — Андерсон, Єйтс (Сілва, 68) — Гіббс-Вайт, Домінгес (Еланга, 78), Гадсон-Одої (Болі, 90+4) — Вуд.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Мінгз, Дінь (Матсен, 90+1) — Камара (Барклі, 90+1), Тілеманс (Онана, 74) — Кеш, Макгінн, Роджерс — Дуран (Воткінс, 74).

Попередження: Дуран.