Англія

Лондонці не зуміли забити команді Миколенка.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про матч 16-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном (0:0). Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"Ми зробили все, що було необхідно, за винятком того, що ми не забили жодного гола. Ми абсолютно нічого не пропустили, домінували впродовж усієї гри, не дозволяли їм атакувати і не пропустили жодного стандарту.

Ми створили три або чотири хороших моменти, але не забили. Найнеприємніше полягає в тому, що наприкінці цих ігор, коли все складається саме так, можна зробити багато чого, щоб обмежити суперника, і хочеться отримати нагороду за свої зусилля, чого не сталося", — сказав Артета.