Англія

Несподівана поразка "чайок" на своєму стадіоні.

Стартовим матчем неділі в АПЛ стало протистояння Брайтона та Крістал Пелес на "Амекс Стедіум".

Команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь гостей. Чалоба та Сарр засмутили Вербруггена.

Наприкінці матчі Сарр оформив дубль, а Геї забив у свої ворота, зафіксувавши фінальний рахунок матчу — 3:1 на користь Пелес.

Брайтон — Крістал Пелес 1:3

Голи: Геї (аг), 87 - Чалоба, 27, Сарр, 33, 82

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті (Енсісо, 46), ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба (Віффер, 88), Аярі (Груда, 72) — Мінте (Фергюсон, 72), Рюттер (Адінгра, 72), Мітома — Педро

Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Дукуре, 85), Лерма, Мітчелл (Клайн, 86) — Сарр (Девенні, 90), Езе (Камада, 60) — Матета (Нкетіа, 60)

Попередження: Данк — Геї, Муньйос, Гендерсон, Сар