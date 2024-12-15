Несподівана поразка "чайок" на своєму стадіоні.
Брайтон - КП
15 грудня 2024, 18:43
Стартовим матчем неділі в АПЛ стало протистояння Брайтона та Крістал Пелес на "Амекс Стедіум".
Команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь гостей. Чалоба та Сарр засмутили Вербруггена.
Наприкінці матчі Сарр оформив дубль, а Геї забив у свої ворота, зафіксувавши фінальний рахунок матчу — 3:1 на користь Пелес.
Брайтон — Крістал Пелес 1:3
Голи: Геї (аг), 87 - Чалоба, 27, Сарр, 33, 82
Брайтон: Вербрюгген — Лемпті (Енсісо, 46), ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба (Віффер, 88), Аярі (Груда, 72) — Мінте (Фергюсон, 72), Рюттер (Адінгра, 72), Мітома — Педро
Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба, Лакруа, Геї — Муньйос, Г'юз (Дукуре, 85), Лерма, Мітчелл (Клайн, 86) — Сарр (Девенні, 90), Езе (Камада, 60) — Матета (Нкетіа, 60)
Попередження: Данк — Геї, Муньйос, Гендерсон, Сар