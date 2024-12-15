Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гайденгайм - Штутгарт, Getty Images
15 грудня 2024, 18:45
У рамках 14-го туру німецької Бундесліги Штутгарт вирушив на виїзд до Гайденгайма і без особливих складнощів здолав господарів.
Гайденгайм — Штутгарт 1:3
Голи: Ваннер, 41 - Міттельштедт, 20, Мійо, 45+2, Вольтемаде, 85 (пен)
Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 77), Маїнка, Гімбер (Шиммер, 87), Ференбах — Дорш (Бек, 77), Шеппнер — Шинза (Кауфманн, 46), Ваннер, Гонсак — Пірінгер (Конте, 66)
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Стергіу, 89), Руо, Шабо, Міттельштедт — Мійо (Рідер, 74), Каразор, Штіллер (Діль, 89), Фюріх (Гендрікс, 74) — Вольтемаде, Демірович (Кайтель, 82)
Попередження: Гімбер, Дорш, Кауфманн, Шеппнер — Демірович, Вольтемаде, Руо.