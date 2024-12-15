Завершилися матчі Серії А в слоті 16:00.
Болонья - Фіорентина, Getty Images
15 грудня 2024, 18:26
У рамках 16-го туру чемпіонату Італії відбулися два поєдинки в слоті 16:00.
Болонья - Фіорентина 1:0
Гол: Одгор, 59
Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 83), Беукема, Лукумі, Гольм (Лікоянніс, 76) — Фройлер, Побега — Ндоє (Фергюсон, 46), Одгор, Домінгес (Ілінг, 82) — Кастро (Даллінга, 90)
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 83) — Катальді (Іконе, 70), Адлі — Кольпані (Річардсон, 70), Бельтран (Куаме, 83), Гудмундссон (Соттіль, 58) — Кін
Попередження: Побега, Лікоянніс — Додо, Комуццо.
Парма — Верона 2:3
Голи: Зом, 19, 90 - Коппола, 5, Сарр, 57, Москера, 75
Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні (Ейно, 66), Болоґг, Валері — Зом, Естевес (Хаж Мохамед, 8) — Ман, Ернані (Кейта, 46), Канчельєрі (Алмквіст, 46) — Бонні
Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Коппола, Гіларді — Белаян, Дуда — Харруї (Данилюк, 67), Суслов (Сілва, 85), Лазович (Роша Лівраменто, 67) — Сарр (Москера, 67)
Попередження: Ернані — Коппола, Дуда.