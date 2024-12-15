Англія

Португалець розкритикував партнерів після програного дербі.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва розповів, що думає про невдачу своєї команди в дербі з Манчестер Юнайтед (1:2).

"Якщо на 87-й хвилині, коли ви ведете в дербі 1:0, ви приймаєте такі дурні рішення, що призводять до пенальті після власного кутового, то вас заслужено карають за це.

Ми маємо подивитися на самих себе. Не про те, що ми грали добре, але нам не пощастило. Ні. Це наші рішення. В кінці ми грали так, ніби ми гравці з команди до 15 років. За таке неминуче доводиться розплачуватися", – сказав в інтерв'ю Sky Sports Бернарду Сілва.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли, тоді як Манчестер Юнайтед гостюватиме посеред тижня у лондонського Тоттенгема в Кубку ліги, а потім прийматиме Борнмут у чемпіонаті.