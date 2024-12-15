Італія

Команда Артема Довбика програла вчергове.

В чемпіонаті Італії відбувся матч між Комо та Ромою на "Стадіо Джузеппе Сінігалья".

Римляни зазнали чергової поразки, при чому пропустили двічі в компенсований до другого тайму час — відзначились Габріеллоні та Пас.

Українець Артем Довбик вийшов на поле у другому таймі.

У Роми 16 очок та 12 місце. Комо має на бал менше та посідає 16 сходинку.

Комо — Рома 2:0

Голи: Габріеллоні, 90+3, Пас, 90+7

Комо: Рейна — ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф, Барба — Да Кунья (Лассін Коне, 79), Енгельгардт (Роберто, 64) — Стрефецца (Габріеллоні, 80), Пас, Фадера — Белотті (Кутроне, 64)

Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Абдулхамід (Манчіні, 62), Ле Фе (Пізіллі, 62), Коне, Анхеліньйо — Салемакерс (Пеллегріні, 62), Ель Шаараві (Довбик, 46) — Дібала (Суле, 76)

Попередження: Гольданіга, Гольданіга, Белотті, дер Бремпт, Кунья, Коне, Габріеллоні — Фе