Результат матчу чемпіонату Німеччини.
Боруссія Дортмунд - Гоффенгайм, gettyimages
15 грудня 2024, 20:48
В Німеччині завершився матч 14-го туру Бундесліги Боруссія Д — Гоффенгайм.
Команди обмінялись голами у другому таймі. На влучний удар Рейни відповів Бруун Ларсен в компенсований час.
Боруссія опустилась на 8 місце. Гоффенгайм на 14 сходинці.
Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм 1:1
Голи: Рейна, 46 - Брун Ларсен, 90+1
Боруссія Дортмунд: Кобель — Коуту (Люрс, 85), Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Рейна, Нмеча, Гросс (Забітцер, 61) — Баєр (Адеємі, 46), Гірассі, Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 76)
Гоффенгайм: Бауманн — Жандре, Чавес, П'єр Нсокі, Прасс — Бішоф, Штах (Акпогума, 79), Самассеку (Брун Ларсен, 54), Крамарич — Мерштедт, Гложек
Попередження: Гросс, Нмеча, Рейна, Байно-Гіттенс — Жандре, Гайге