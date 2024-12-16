Англія

Відбувся заключний матч чергового туру чемпіонату Англії.

У заключному матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут на своєму полі поділив очки з Вест Гемом. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 87 хвилині, коли у своїй штрафній рукою зіграв Тайлер Адамс. Однак через три хвилини "вишні" заробили штрафний, з якого чудово пробив Енес Унал, який поклав м'яч точно у кут воріт Лукаша Фабіанські.

Український захисник Ілля Забарний провів весь матч у складі "вишень", відігравши свій 16 матч у нинішньому сезоні.

Після 16 турів Борнмут набрав 25 очок і посідає шосте місце в АПЛ, а у Вест Гема 19 балів та 14 рядок.

Борнмут — Вест Гем 1:1

Голи: Унал, 89 - Пакета, 87 (пен)

Борнмут: Аррісабалага — Сміт (Адамс, 68), Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті, Кук — Уаттара, Клюйверт (Біллінг, 80), Семеньйо (Брукс, 67) — Барбоза (Унал, 80)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Кілман, Ван-Біссака (Кейсі, 90) — Альварес (Саммервілл, 75), Соучек — Кудус (Скарлз, 75), Солер (Фюллькруг, 56), Пакета — Боуен

Попередження: Солер, Альварес.