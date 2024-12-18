Англія

Уругваєць має пропустити ще два матчі "шпор" на внутрішній арені.

Незалежний апеляційний орган підтвердив, що апеляцію Тоттенгема з приводу дискваліфікації півзахисника Родріго Бентанкура було відхилено, передає видання The Athletic.

Футбольна асоціація Англії раніше покарала Бентанкура за расистський жарт у бік його одноклубника Сон Хин Міна. Апеляцією "шпори" могли домогтися скорочення терміну дискваліфікації 27-річного уругвайця лише на один матч (із семи до шести).

Однак, антидискримінаційна організація Kick It Out заявила, що отримала більше скарг на апеляцію Тоттенгема, ніж на сам інцидент із гравцями лондонців.

Бентанкур пропустив останні п'ять матчів "шпор" в АПЛ і також не допоможе їм у майбутніх поєдинках із Манчестер Юнайтед (Кубок англійської ліги) у четвер, 19 грудня, і Ліверпулем (чемпіонат) у неділю, 22 грудня.

На рахунку півзахисника один гол та один асист у 17 матчах всіх турнірів поточної кампанії. Повернутися на поле на внутрішній арені він може 26 грудня, коли Тоттенгем гостюватиме в Ноттінгем Форест (АПЛ).