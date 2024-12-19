Англія

Усе йде до трансфера англійця вже найближчим часом.

Манчестер Юнайтед у дербі проти Манчестер Сіті на Етіхаді в рамках шістнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги (2:1) не зміг розраховувати на двох нападників — англійця Маркуса Рашфорда та аргентинця Алехандро Гарначо — через рішення головного тренера "Червоних дияволів" Рубена Аморіма не долучати цих гравців до заявки на гру через неналежну роботу на тренуваннях.

Нині ж Юнайтед готується до гостьового матчу чвертьфіналу Кубка Англії проти лондонського Тоттенгема, і цього разу португальський фахівець вирішив усе ж таки долучити одного з цих гравців до переліку кандидатів до виходу на поле — ідеться саме про Гарначо.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Тоді як англійцю в заявці місця знову не знайшлось, що ще більше посилює впевненість у тому, що Рашфорд проводить свої останні дні в рідному клубі.

Напередодні Маркус дав інтерв’ю, у якому запевним, що "готовий до нових викликів".

Окрім цього, гру проти Тоттенгема через травму пропустить півзахисник Мейсон Маунт.

Матч Тоттенгем — Манчестер Юнайтед відбудеться 19 грудня, о 22:00.