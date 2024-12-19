Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 19 грудня і розпочнеться о 22:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на домашньому стадіоні "шпор".

ЧЕТВЕР, 19 ГРУДНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей Тоттенгем — команда, якій важко не симпатизувати нейтральним глядачам, навіть коли вона систематично не демонструє тих результатів, на які сподіваються її палкі вболівальники. Проєкт "шпор" із призначенням Анже Постекоглу перед минулим сезоном виглядає дуже перспективно — їхній футбол захоплюючий, атакуючий, феєричний, динамічний та цікавий, але такий футбол потребує багато фізичних кондицій — і як наслідок, хорошого рівня ротації, яким Тоттенгем похвалитися не може.

Більше того, такий енерговитратний стиль у певній мірі є однією з причин, чому лазарет "шпор" сьогодні переповнений футболістами, у тому числі дуже важливими у нинішній системі Постекоглу. І зовсім недивно, що все частіше ви можете побачити інформацію про сильний інтерес Тоттенгема до нашого Іллі Забарного, бо на даний момент лінія оборони є найбільшою проблемною у складі лондонців, які щонайменше вимушені грати без основних центрбеків через травми Міккі ван де Вена та Крістіана Ромеро. І це далеко не всі кадрові втрати у таборі "шпор", тому не дивно, що до минулої неділі Тоттенгем не знав перемог у п'яти матчах поспіль з урахуванням усіх турнірів (3 нічиї та 2 поразки). У той же час, навіть в таких умовах, команда з Північного Лондона ніколи не відмовляється від того футболу, який Постекоглу будує вже другий сезон. І часом "шпори" приємно дивують результатами там, де цього найменше очікуєш, але зазнають локальної невдачі також у не найбільш очікувані моменти.

За Манчестер Юнайтед аналогічно зараз дуже цікаво спостерігати. Головна спільна риса манкуніанців зі своїм майбутнім суперником — це взагалі не знаєш, чого від них очікувати в тому чи іншому конкретному матчі. Проте ця нестабільність щонайменше пояснюється приходом нового головного тренера в особі Рубена Аморіма, який не боїться експериментувати та впроваджувати свої ідеї у новій для манкуніанців схемі та нових тренерських вимогах, в основі яких лягає фізична підготовленість до великого обсягу роботи.

І якщо Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті на шляху до сьогоднішнього чвертьфінального матчу Кубка англійської ліги, а потім знищив "містян" в АПЛ із рахунком 4:0, то "червоні дияволи" здійснили проти кризових сусідів вражаючий камбек цієї неділі, зумівши за мінімального відставання в рахунку забити два голи на останніх хвилинах другого тайму. Якщо говорити загалом, то Аморім доволі непогано розпочав свою роботу на Олд Траффорд — вже навіть зараз помітні його ігрові напрацювання. Утім, звісно, сьогоднішній Манчестер Юнайтед — це команда, якій все ще дуже багато аспектів, потребуючих покращень як кадрових, так і суто ігрових та адаптаційних. Але для всього потрібен час. Це ж саме стосується й Тоттенгема, хоча там проблеми переважно кадрового характеру — точніше в недостатньому рівні глибини складу.