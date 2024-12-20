Англія

Юнайтед зміг повернутись в гру після 0:3, але все ж таки вилетів з Кубка англійської ліги.

В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка англійської ліги Тоттенгем приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед. В стартовому складі "шпор" з'явились Спенс та Грей, а Рубен Аморім довірив місце в основі Антоні та Ліндельофу.

З перших хвилин команди демонстрували високі швидкості, але до небезпечних моментів справа не доходила. Від цього й перший гол здався неочікуваним. Порро завдав удар з дальньої відстані, Баїндир врятував команду після рикошету, але першим на добиванні був Соланке. 1:0.

Після цього Юнайтед пішов в атаку великими силами, але "шпори" були гостріші. Наприклад, був момент, коли Кулусевські класно розвернувся в чужому штрафному й пробив в ближній кут — Баїндир на місці. У Юнайтед двічі в непоганій позиції м'яч отримував Еріксен, але його постріли блокували супротивники. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги лондонців.

На початку другого тайму Мартінес підставив ногу після прострілу з флангу, а Кулусевські випередив всіх та розстріляв ворота Баїндира. 2:0. Юнайтед не встиг отямитись, як Спенс знайшов класним пасом Соланке, той змістився в центр та пробив в кут воріт. 3:0. Після цього Рубен Аморім зробив серії замін, а Тоттенгем свідомо відійшов в захист.

В наступні хвилини кращим гравцем гостей був ... Фрейзер Форстер. Звичайно, спочатку голкіпер врятував після прицільного удару головою від Зіркзе в кут воріт. А ось після цього голкіпер помилився при передачі в своєму штрафному: Фернандеш перехопив пас та проштовхнув м'яч на Зіркзе, який все ж таки досяг свого. 3:1.

Трохи згодом Амад Діалло тиснув на Форстера й коли Фрейзер вибивав м'яч в підкаті переправив ігровий снаряд у ворота. 3:2. Голкіпер "шпор" поплив і міг пропустити ще раз, але довів, що вміє грати ногами. Амад дуже сильно пробив з-за меж штрафного, а Фрейзер ногою стоячи відбив удар.

Здавалось, що Юнайтед зможе дотиснути супротивника та зрівняти рахунок, але після подачі Сона з кутового м'яч опинився у воротах. Варто відзначити, що Бергвалль порушив правила проти Баїндира, але арбітри цього не побачили. VAR на матчі, нагадаємо, не було. Втім, Юнайтед не здавався і вже в компенсований час Еванс головою переправив м'яч у ворота після подачі Амада з кутового. 4:3.

Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Соланке, 15, 54, Кулусевські, 46, Сон, 87 - Зіркзе, 63, Діалло, 70, Еванс, 90+4

Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс (Регілон, 90) — Сарр, Біссума — Кулусевські, Меддісон (Бергвалль, 79), Сон — Соланке

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро, Лінделеф (Еванс, 45), Мартінес — Мазрауї, Еріксен (Мейну, 57), Угарте, Далот — Антоні (Діалло, 55), Фернандеш — Гойлунн (Зіркзе, 56)

Попередження: Сарр, Бергвалль — Мазрауї, Баїндир, Фернандеш