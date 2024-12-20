Англія

Потенційна угода може зірватися через росіянина.

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений ПСЖ, який, як запевняє газета, шукає нового Маркіньйоса.

Парижани готові розпочати переговори по українцю, але трансфер може зірватися на ранній стадії через присутність у команді російського воротаря Матвія Сафонова.

Нинішнього сезону Забарний провів 16 матчів в АПЛ.