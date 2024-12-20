Англія

Хорватський фахівець довго без роботи не сидітиме.

Хорватський фахівець Іван Юрич стане новим головним тренером англійського Саутгемптона. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між тренером і клубом вже є усна домовленість про умови контракту.

Очікується, що угоду буде підписано сьогодні, 20 грудня. Також повідомляється, що опрацьовуються формальні деталі щодо завершення відходу з Роми.

Попереднім місцем роботи 49-річного Івана Юрича була римська Рома, яку він залишив 10-го листопада.