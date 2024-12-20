Англія

Арсенал прогресує.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про прогрес своєї команди. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Наша єдність, зв'язок і той факт, що зараз ми конкуруємо на всіх великих фронтах. В останні роки нам це не вдавалося, тож це позитивно.

Я тут, тому що я дуже захоплений тим, що роблю, і я люблю цей футбольний клуб. Я намагаюся бути своєю найкращою версією щодня.

Ці речі вимагають часу. У мене був зв'язок з вболівальниками, тому що я був тут гравцем і капітаном, але після того, як ми разом пройшли через різні ситуації, це зміцнило наші відносини", — заявив Артета.