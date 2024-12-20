Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25.

Півфіналу турніру дісталися Арсенал, Ліверпуль, Ньюкасл Юнайтед і Тоттенгем. У вирішальному поєдинку братимуть участь переможці двох наступних пар:

Арсенал — Ньюкасл Юнайтед
Тоттенгем — Ліверпуль

Перші зустрічі заплановано на початок січня (6-12), тоді як матчі-відповіді відбудуться місяцем пізніше (3-9 лютого).

Нагадаємо, що Ліверпуль є чинним переможцем турніру.