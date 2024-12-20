На вихід до фіналу претендують виключно учасники АПЛ.
Кубок англійської ліги, Getty Images
20 грудня 2024, 00:57
Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25.
Півфіналу турніру дісталися Арсенал, Ліверпуль, Ньюкасл Юнайтед і Тоттенгем. У вирішальному поєдинку братимуть участь переможці двох наступних пар:
Арсенал — Ньюкасл Юнайтед
Тоттенгем — Ліверпуль
Перші зустрічі заплановано на початок січня (6-12), тоді як матчі-відповіді відбудуться місяцем пізніше (3-9 лютого).
Нагадаємо, що Ліверпуль є чинним переможцем турніру.