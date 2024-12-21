Англія

Керманич прокоментував перспективи команди.

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті цього сезону далекий від найкращий кондицій, що, зокрема, викликала кадрова криза, яка триває в колективі через відсутність ключових травмованих футболістів.

Із огляду на це, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола перед матчем сімнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги в гостях у бірмінгемської Астон Вілли заявив про відсутність чемпіонських амбіцій у його команди цієї кампанії.

"Ні, ми не зможемо поборотись за жоден із трофеїв, що залишились цього сезону. У нас немає для цього гравців.

Усе значно складніше, аніж можна собі уявити. У мене наразі немає відчуття, що ми здатні вигравати трофеї. Але, можливо, у підсумку це й станеться, хто знає?

Але а мене таке відчуття, що зараз ми повинні думати в короткостроковій перспективі. Нам не можна ставити багато великих цілей.

Коли ви хочете досягти чогось важливого, наприклад, виграти Прем'єр-лігу, або вийти в пізні раунди Ліги чемпіонів, як ви повинні поводитись? Для цього є лише одна концепція — послідовність. Увесь цей час до цього ми були неймовірно послідовними, а зараз — ні", — заявив іспанський фахівець.

Матч Астон Вілла — Манчестер Сіті відбудеться 21 грудня, о 14:30.