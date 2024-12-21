Англія

"Сіті" збирається виходити на трансферний ринок в січні.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не виключив вхідні зимові трансфери "містян". Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Взимку це зробити складніше, але подивимося. Я не пам'ятаю, як це відбувалося в останні роки. Можливо, з Лапортом кілька років тому. Ми не великі фанати цього, але зараз обставини особливі. І ми повинні глянути, чи потрібно нам щось робити. І чи можливо це.

Якщо ні, то, можливо, нам доведеться почекати до літа. Ми обговоримо і подивимося, коли вікно відкриється. Наразі нічого конкретного я сказати не можу", — заявив Гвардіола.