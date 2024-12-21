Англія

Коментар іспанського фахівця щодо ситуації з англійцем.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував травму нападника команди Букайо Сака.

Футболіст зазнав пошкодження в минулому матчі чемпіонату Англії з Крістал Пелес (5:1), який став для нього ювілейним 250-м за Арсенал.

"Ми дуже схвильовані травмою Сака. Він схопився за підколінне сухожилля і не зміг далі грати. Потрібно буде оцінити пошкодження, але так, ми дуже переживаємо", — наводить слова іспанського тренера журналіст Фабріціо Романо.

Наступний матч Арсенал проведе 27 грудня проти Іпсвіча. Гра 18-го туру АПЛ буде стартувати о 22:15.