Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 22 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Евертоном та Челсі, яке відбудеться на стадіоні Гудісон Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ, 16:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У поточному сезоні завдання Евертона залишаються аналогічними тим, які "іриски" були вимушені виконувати протягом останніх кількох років, коли в клубі розпочалися фінансові проблеми. Поточний рівень ротації не дозволяє наразі підопічним Шона Дайча претендувати на щось більше, аніж боротьба за виживання. Утім, слід відзначити, що хоч мерсісайдці й продовжують перебувати у нижній частині таблиці, яка вже стала для них як рідна, проте сьогодні вони не вважаються головними фаворитами на виліт до Чемпіоншипу — банально через те, що серед прямих конкурентів є зараз команди куди гірше.

І хоч Евертон є одною з найменш забивних команд цього сезону АПЛ (менше забитих голів тільки на рахунку Саутгемптона), до рівня надійності лінії оборони "ірисок" традиційно значно менше питань. Так, організований захист Евертона у минулому турі дозволив підопічним Шона Дайча здобути до свого активу сенсаційну нульову нічию з лондонським Арсеналом, який публічно заявляє про свої чемпіонські амбіції. Чи вдастся мерсісайдцям ще й сьогодні вставити палки в колеса черговому претенденту на титул?

Щодо Челсі, то скільки б головний тренер клубу Енцо Мареска не повторював публічно свої слова про те, що "пенсіонери" у цьому сезоні не є претендентами на чемпіонський титул, результати лондонської команди говорять зовсім про інше. Наразі гравці Челсі зазнали лише двох поразок протягом цієї кампанії Прем'єр-ліги — у стартовому турі від Манчестер Сіті, а також від Ліверпуля, який зараз є єдиним колективом, який випереджає лондонців у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Так, звісно, можливо ціла низка перемог підопічних Марески у цій кампанії й близько не були простими та впевненими. Так, можливо у подальшому травми та кадрові втрати іншого характеру у подальшому вплинуть на результати Челсі. І так, можливо, що молодій команді лондонців ще помітно бракує досвіду, що може дати про себе знати у другій половині сезону, але станом на зараз важко не помітити той прогрес, який розпочався у Челсі ще за Маурісіо Почеттіно, а тепер стрімко продовжується під керівництвом Енцо Марески.