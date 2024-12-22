Англія

Тренер висловився після матчу з мерсисайдцями.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував 0:0 з Евертоном в матчі 17-го туру АПЛ.

"Це була справжня гра. Я дуже задоволений, тому що хлопці фантастично зіграли. Іноді доводиться діяти інакше, і ми вчимося грати в інший футбол. Наш суперник — це одна з найкращих команд Європи за кількістю сухих матчів. Я сказав гравцям, що задоволений навіть більше, ніж після гри з Брентфордом минулого тижня (2:1).

Ми зробили все, що могли. Звичайно, завжди є те, що можна поліпшити, але ми дуже задоволені, тому що це важкий стадіон — не тільки для нас, а й для всіх у Прем'єр-лізі", — сказав Мареска.