Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 22 грудня 2024 року.
Рома, gettyimages
22 грудня 2024, 19:08
У матчі 17 туру італійської Серії А Рома розгромила Парму — 5:0.
Останній гол в цьому матчі на свій рахунок записав Артем Довбик. Також українець оформив асист.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Парма у рамках 17-го туру італійської Серії А-2024/25:
Рома — Парма 5:0
Голи: Дібала, 8 (пен.), 51, Салемакерс, 13, Паредес, 74 (пен.), Довбик, 83
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Ель Шаараві — Довбик
Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато (Валенті, 56), Болоґг, Валері (Бенедичак, 59) — Зом, Алмквіст (Канчельєрі, 55) — Ман, Ернані, Хаж Мохамед (Камара, 46) — Бонні (Міхейле, 70)
Попередження: Анхеліньйо — Бонні, Алмквіст