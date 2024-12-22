Англія

Тренер дав свій коментар.

Наставник МЮ Рубен Аморім прокоментував поразку від Борнмута (0:3) на Олд Траффорд в рамках АПЛ.

"Важко домогтися двох-трьох перемог поспіль, але ми стараємося. Ця гра далася нам нелегко. У нас знову виникли проблеми при стандартних положеннях, ми трохи нервували, я відчував це на стадіоні. Пенальті, ще один гол — це дійсно важко. Ми намагалися забити, але гра була важкою, тому будемо рухатися далі.

Якщо подивитися на гру, то до першого голу ми нічого не допускали біля своїх воріт, у нас були моменти. Якби в нас вийшло забити першими, то гра мала б скластися інакше. Ми хочемо забивати, але занадто сильно нервуємо. Потрібно боротися з цим.

Після пенальті нам потрібно було краще контролювати гру, тому що ми знаємо, що ситуація дійсно складна. Ми повинні краще контролювати цей момент", — сказав Аморім.