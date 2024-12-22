Іспанія

Матч на Сантьяго Бернабеу став останнім для іспанця на професійному рівні.

Хесус Навас завершив кар'єру. Матч із Реалом у 18-му турі Ла Ліги став для 39-річного захисника Севільї останнім у кар'єрі гравця. Навас вийшов на заміну на 65-й хвилині — вболівальники на Сантьяго Бернабеу зустріли Хесуса оплесками.

Перед початком матчу гравці обох команд влаштували для Наваса коридор пошани, йому вручили футболку Реала з автографами всіх гравців основного складу.

Навас виступав за Севілью з 2003-го по 2013-й і з 2017-го. У складі андалусійського клубу він двічі вигравав Кубок Іспанії, 4 рази перемагав у Лізі Європи і по разу ставав володарем Суперкубка Іспанії та Європи.

Хесус став чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті в 2014 році.

У складі збірної Іспанії Навас став чемпіоном світу 2010-го і виграв чемпіонат Європи 2012-го і 2024-го.

За свою кар'єру Хесус провів 982 матчі і забив 55 голів.