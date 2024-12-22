Англія

Англієць зацікавив Ньюкасл.

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі може продовжити кар'єру в Англії.

Як стало відомо TEAMtalk, у послугах 27-річного гравця зацікавлений Ньюкасл.

Стверджується, що Томорі більше не вважається недоторканним у Мілані, і клуб відкритий для пропозицій у зимове трансферне вікно.

Томорі виступає за Мілан із 2021 року, перебравшись із Челсі. У цьому сезоні він узяв участь у 15 матчах з урахуванням усіх турнірів і не відзначився гольовими діями.

Контракт захисника з клубом закінчується наприкінці сезону-2026/27. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість футболіста в 22 мільйони євро.