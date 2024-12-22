Італія

"Россонері" знайшли підсилення на бразильському ринку.

Італійський Мілан близький до придбання вінгера Атлетіко Паранаенсе Агустіна Каноббіо. Про це повідомляє El Observador.

За інформацією джерела, сума трансферу складе близько чотирьох мільйонів євро.

Зазначається, що інтерес до уругвайця також проявляли Бока Хуніорс, Рівер Плейт та Палмейрас, але Каноббіо налаштований на перехід до Європи.

26-річний уругваєць має італійське громадянство, тому він не займе слот для гравців не з ЄС. Каноббіо є універсальним вінгером, який здебільшого грає на лівому фланзі, але може також розташовуватися праворуч або під нападником.

У сезоні-2024 Агустін Каноббіо відіграв за Атлетіко Паранаенсе 48 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результативних передач.