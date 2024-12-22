Коментар нідерландського фахівця.
Арне Слот, Getty Images
22 грудня 2024, 22:28
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився коментарем після перемоги над Тоттенгемом в АПЛ (6:3).
"Це було дуже добре. Можливо, це був наш найкращий виступ на виїзді, хоча мені сподобалося те, що я побачив у матчі з Манчестер Юнайтед. Повне домінування. Це була також дуже хороша виїзна гра.
Думаю, ми могли забити більше голів сьогодні. Не можна забивати кожен шанс, хоча, я думаю, Тоттенгем це зробив сьогодні!" — цитує Слота Sky Sports.
На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль.