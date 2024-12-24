Англія

Англієць на повноцінній основі приєднається до лондонців.

Челсі викупить вінгера МЮ Джейдона Санчо, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, трансфер 24-річного англійця, який зараз виступає за “синіх” на правах оренди, обійдеться лондонцям у 25 мільйонів фунтів.

Повідомляється, що Санчо комфортно працювати з головним тренером Енцо Марескою.

У нинішньому сезоні Санчо забив 2 голи і віддав 5 результативних передач за 769 хвилин за Челсі.

Раніше повідомлялось, що Челсі взимку не розглядатиме варіанти із продажем чи орендою Мудрика.