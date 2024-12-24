Україна

Визначний поєдинок для "синьо-жовтих".

Перемога над Ісландією – "Матч року" за версією вболівальників збірної України, повідомляє УАФ, яке на своїй сторінці в телеграм проводило відповідне голосування.

48,5% вболівальників обрали переможний поєдинок синьо-жовтих у фіналі плейоф за вихід на Євро-2024 проти Ісландії "Матчем року" у 2024 році. Нагадаємо, цей матч завершився з рахунком 2:1.

Зустріч в 1000-й день повномасштабного вторгнення проти Албанії в Лізі націй (2:1) обрали 32,5%, а ще 19% проголосували за матч на чемпіонаті Європи проти Словаччини.

Нагадаємо, захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний переміг у голосуванні в номінації "Гравець року".