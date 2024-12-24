Англія

Керманич МЮ висловився про майбутній матч проти Вулвергемптона.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вирушить у гості до Вулвергемптона.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Я просто хочу перемагати, мені байдуже Різдво. Я справді розчарований, як і вболівальники, але я знаю, що робити.

Але тоді нам доведеться вирішувати деякі проблеми крок за кроком, знаходячи відповіді на все. Ми будемо боротися за це", — цитує слова Аморіма Sky Sports.

Нагадаємо, матч Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 24 листопада, о 19:30 за київським часом.