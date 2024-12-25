Англія

Репутаційний удар по величній арені.

Англійський Манчестер Юнайтед переживає один із найважчих періодів у сучасній історії, і в підсумку внутрішні процеси в клубі почали давати про себе знати навіть на прикладі догляду за легендарним Олд Траффорд.

Уболівальники "Червоних дияволів" уже неодноразово піднімали питання про те, що дах величної арени не може впоратись із рясними опадами, притаманними для регіону та країни загалом, від чого суттєво зменшився рівень комфорту перебування фанатів на трибунах.

А цього разу дісталось уже безпосередньо ігровому майданчику та навіть VIP-зонам Олд Траффорд, оскільки остання санітарна інспекція стадіону завершилась "двійкою" з п’яти можливих балів за шкалою оцінювання.

Причина такої низької оцінки полягає в тому, що фахівці зафіксували "безліч мишей", які вільно пересуваються як безпосередньо футбольним полем, так і серед трибун та секторів підвищеного рівня комфорту й навіть у кіосках продажу їжі та напоїв.

У клубі наразі жодним чином не коментували цю "різдвяну несподіванку".

Тим часом команда Рубена Аморіма перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці.